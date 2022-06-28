Демченко сообщил, что не будет участвовать в выборной конференции 28 июня

Кандидат на пост президента Федерации бобслея России Альберт Демченко заявил, что не будет участвовать в выборной конференции организации 28 июня.

«Сейчас мы предпринимаем определенные действия и готовы предоставить протокол последнего заседания президиума, — цитирует Демченко ТАСС. — В сегодняшней выборной конференции я участвовать не собираюсь, так как на вчерашнем заседании президиума было принято решение о ее переносе».

Ранее трехкратный серебряный призер Олимпиады по санному спорту сообщил, что организация перенесла выборную конференцию на 19 августа.

Однако в Федерации бобслея России опровергли слова Демченко о переносе. Конференция состоится сегодня, 28 июня, как и было запланировано.