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Сегодня, 13:46

Демченко сообщил, что не будет участвовать в выборной конференции 28 июня

Анна Горшкова
Корреспондент
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Кандидат на пост президента Федерации бобслея России Альберт Демченко заявил, что не будет участвовать в выборной конференции организации 28 июня.

«Сейчас мы предпринимаем определенные действия и готовы предоставить протокол последнего заседания президиума, — цитирует Демченко ТАСС. — В сегодняшней выборной конференции я участвовать не собираюсь, так как на вчерашнем заседании президиума было принято решение о ее переносе».

Ранее трехкратный серебряный призер Олимпиады по санному спорту сообщил, что организация перенесла выборную конференцию на 19 августа.

Однако в Федерации бобслея России опровергли слова Демченко о переносе. Конференция состоится сегодня, 28 июня, как и было запланировано.

Источник: https://tass.ru/sport/15053555
Альберт Демченко
бобслей
санный спорт
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