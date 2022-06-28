В Федерации бобслея России сообщили, что выборы нового президента организации пройдут в срок

Федерация бобслея России опровергла слова кандидата на пост президента организации Альберта Демченко о переносе отчетно-выборной конференции на август.

Конференция состоится сегодня, 28 июня, как и было запланировано.

«Решение отдельных членов президиума Федерации бобслея России от 27 июня принято в нарушении норм и принципов гражданского права и устава федерации с целью дестабилизации и дискредитации работы федерации, создания препятствий для функционирования ее руководящих органов, в том числе путем систематического совершения непоследовательных действий членами президиума, свидетельствующих о недобросовестном поведении и злоупотреблении своими правами», — приводит ТАСС текст заявления Федерации бобслея России.

Ранее Альберт Демченко заявил, что отчетно-выборная конференция перенесена с 28 июня на 19 августа.