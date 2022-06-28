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Сегодня, 16:19

Конференция Федерации бобслея России не нашла оснований для переноса выборов руководства

Иван Шитик
Корреспондент
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Конференция Федерации бобслея России проходит с соблюдением требуемого по уставу кворума делегатов, поэтому никаких оснований для переноса выборов руководства организации нет, информирует ТАСС

Кворум есть, на конференции присутствуют 48 приглашенных, из которых 29 имеют право голоса. Доля присутствующих на конференции делегатов превышает требуемые уставом 75%.

Ранее президент федераций бобслея Московской области и Пермского края Альберт Демченко сообщил, что президиум Федерации бобслея России принял решение перенести отчетно-выборную конференцию организации с 28 июня на 19 августа.

Позднее из заявления федерации стало известно, что отчетно-выборная конференция состоится 28 июня, несмотря на заявление Демченко.

На пост президента Федерации бобслея России претендуют Демченко и руководитель Федерации бобслея Республики Татарстан Анатолий Пегов.

Источник: https://tass.ru/sport/15058315
Сборная России по бобслею
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