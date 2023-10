Воевода рассказал о своем выступлении на турнире King of the Table

Российский армрестлер Алексей Воевода рассказал о своем выступлении на турнире King of the Table.

«Что помешало одолеть Джона? Я не форсировал подготовку. Чем дольше вы набираете кондиции, тем дольше можете их сохранять. Жизнь шире одного отдельно взятого события, да и спорта в целом. Плюс абсолютное уважение к этому легендарному спортсмену — моей мотивацией было побороться с ним, а не победить. Мы с Джоном приятели. Почему King of the Table проигнорировал рекомендации Международного олимпийского комитета лишить российских спортсменов национальной символики во время соревнований? Не уверен, что стоит задаваться таким вопросом. King of the Table, как и East vs West, продвигают армрестлинг и занимаются спортом, а не политикой. Суть спорта — в консолидации, а не дроблении. Да и кто меня сможет лишить гордости за страну и проживающих в ней людей? Вышел так, как счел нужным. Налокотник мне специально для этого турнира связала сестра. В чем выходить и как, выбираю я! Или не выхожу вовсе», — приводит слова Воеводы ТАСС.