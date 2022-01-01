Бобслеист Гайтюкевич посвятил первую в карьере победу на этапе Кубка мира своей матери

Российский бобслеист Ростислав Гайтюкевич, одержавший в латвийской Сигулде первую в своей карьере победу на этапе Кубка мира, посвятил этот успех своей матери.

Гайтюкевич и разгоняющий Михаил Мордасов в состязаниях двоек в сумме двух заездов показали результат 1 минута 39,23 секунды.

«Свою первую победу на этапе Кубка мира я хочу посвятить маме, — сказал Гайтюкевич ТАСС. — Я очень рад этому успеху, моя команда отказалась от новогодней поездки домой и приехала заранее в Латвию, где все время тренировалась. Мы не тратили время на перелеты и очень счастливы, что вся эта работа вылилась в такой результат. Я очень благодарен своим личным тренерам: Семену Леонтьевичу и Анне Леонидовне Макаровым, а также Олегу Борисовичу Сухорученко, тренерам сборной тоже хочу сказать спасибо.

Сейчас на пьедестале все соперники искренне поздравили нас с успехом, но они были немного в растерянности от нашей победы, потому что на одной из последних тренировок у нас случилось падение. Видимо, никто из них не предполагал, что после той неудачи мы все равно будем бороться за медали. Ведь любое падение всегда отодвигает на полшага назад, оно отражается как на эмоциональном состоянии спортсменов, так и на технике", — добавил собеседник ТАСС.

В воскресенье, 2 января, бобслеисты разыграют в Сигулде еще один комплект медалей в состязаниях экипажей бобов-двоек.