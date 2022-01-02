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Россиянки Макарова и Мамедова заняли пятое место на этапе Кубка мира по бобслею в Латвии

13:59

Российские бобслеистки Анастасия Макарова и Елена Мамедова заняли пятое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по бобслею в Сигулде (Латвия).

Победителями этапа стали американки Элана Тэйлор и Лэйк Кваза (1:41,88 секунды), на второй строчке — британки Мика Макнилл и Адель Николл (отставание — +0,22 секунды), третье место заняли канадки Кристин де Брюин и Кристен Буйновски (+0,24). Макарова и Мамедова проиграли победителям 0,51 секунды.

В соревнованиях принимали участие еще две российские пары: Любовь Черных и Александра Тарасова стали девятыми (+0,89), а Надежда Сергеева и Юлия Беломестных заняли 15-ю строчку (+2,36). Сергеева и Беломестных лидировали после первой попытки, однако они перевернулись во время второй попытки.

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Иван Торопцев все материалы автора
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