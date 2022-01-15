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Сегодня, 18:59

Аникина: «Бронза Гайтюкевича на чемпионате Европы вызывает оптимизм перед Олимпиадой»

Анна Горшкова
Корреспондент

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина прокомментировала третье место в общем зачете Кубка мира (1 521 очка) российских бобслеистов Ростислава Гайтюкевича и Михаила Мордасова.

«Я очень рада тому, что Гайтюкевич опять завоевал бронзу чемпионата Европы, — цитирует Аникину ТАСС. — За месяц до старта олимпийского бобслейного турнира этот результат вызывает оптимизм, Ростислав имеет все шансы побороться в Пекине за место в пятерке лучших, как минимум. Я очень хочу, чтобы он стал призером Олимпийских игр. Главное, чтобы ему сопутствовала удача, а так он очень стабильный спортсмен и настоящий боец».

Также Гайтюкевич и Мордасов заняли четвертое место в заездах двоек на заключительном этапе Кубка мира в Санкт-Морице.

Победителем стал экипаж Франческо Фридриха и Торстена Маргиса из Германии с результатом 2 минуты 11,76 секунды. Именно они и выиграли общий зачет Кубка мира, набрав 1 703 очка.

Источник: https://tass.ru/sport/13438405
Ростислав Гайтюкевич
бобслей
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Гайтюкевич и Мордасов заняли третье место в общем зачете Кубка мира по бобслею в двойках
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