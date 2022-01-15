Гайтюкевич и Мордасов заняли третье место в общем зачете Кубка мира по бобслею в двойках

Российские бобслеисты Ростислав Гайтюкевич и Михаил Мордасов заняли четвертое место в заездах двоек на заключительном этапе Кубка мира в Санкт-Морице.

Победителем стал экипаж Франческо Фридриха и Торстена Маргиса из Германии с результатом 2 минуты 11,76 секунды. Именно они и выиграли общий зачет Кубка мира, набрав 1 703 очка.

Гайтюкевич и Мордасов остались на третьем месте (1 521).

Бобслей

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Чемпионат Европы

Мужчины

Двойка

1. Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) — 2.11,76 (1.05,89 + 1.05,87)

2. Джастин Криппс/Кэм Стоунс (Канада) — 2.11,95 (1.06,15 + 1.05,80)

3. Йоханнес Лохнер/Флориан Бауэр (Германия) — 1.12,12 (1.06,14 + 1.05,98)

4. Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов (Россия) — 2.12,21 (1.06,18 + 1.06,03)

5. Оскар Киберманис/Матисс Микнис (Латвия) — 2.12,31 (1.06,31 + 1.06,00)

6. Брэдли Холл/Ник Глисон (Великобритания) — 2.12,38 (1.06,38 + 1.06,00)

19. Максим Андрианов/Александр Ефимов (Россия) — 2.13,83 (1.06,68 + 1.07,15)