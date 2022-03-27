«Что Бьорндален думает о словах своей жены?» Легенда биатлона под давлением после заявлений Домрачевой

Знаменитая биатлонистка выступила в защиту коллег из России и Белоруссии, и это сильно не понравилось СМИ на родине ее мужа.

Норвежский журналист Лейф Вельхаве требует ответа от своего соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена. Он просит восьмикратного олимпийского чемпиона по биатлону публично высказаться о последних словах его жены белоруски Дарьи Домрачевой, которая на днях выступила с заявлением об отстранении российских и белорусских спортсменов от крупных спортивных стартов. «Уле-Эйнар Бьорндален всегда выступал за разделение спорта и политики. Что он думает по поводу слов своей жены, которая раскритиковала отстранение российских и белорусских спортсменов?» — пишет он в издании VG.

Сам журналист, впрочем, отметил: «Конечно, он не несет прямой ответственности за позицию Дарьи. Она выступает против исключения России и Белоруссии из большинства видов спорта. Но тогда возникает проблема, которую хорошо осознает Бьорндален: можно ли требовать от спорта, чтобы к нему относились совершенно независимо от политики? На фоне такого неоднозначного предложения от близкого человека ему было бы логично выступить с определенной позицией».

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален. Фото Global Look Press

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева 22 марта написала откровенный пост в своих социальных сетях, высказав свое категоричное мнение: «Я считаю абсолютно наивным полагать, что отстранение белорусских и российских спортсменов от международных соревнований поможет решению конфликта. На мой взгляд, подобные меры лишь способствуют разжиганию розней среди людей. Прежде чем говорить о глобальном, давайте начнем с себя, со своих человеческих качеств и своего окружения. Мы люди из спорта, давайте со спорта и начнем. У спорта есть все шансы нести в мир МИР, объединять, а не разъединять, быть справедливым и честным. Я призываю использовать этот шанс. Хотелось бы видеть наказания, отстранения, дисциплинарные меры за конкретные нарушения конкретных людей. Печально читать комментарии спортсменов, поддерживающих подобные меры, спортсменов, кто жал руки, хлопал по плечу, поздравлял друг друга при попадании на пьедестал, обсуждал сложные моменты гонок, соревновался плечом к плечу, а сегодня только подпинывает в спину коллегу, чтобы вышвырнуть из борьбы. Давайте начнем с себя самих, возможно, и мир вокруг тогда станет лучше».

Напомним, что Дарья начинала спортивную карьеру в России, а главных успехов в биатлоне достигла в составе сборной Белоруссии. При этом значительную часть жизни Домрачева провела в Западной Европе. Теперь же некоторые подписчики Дарьи, в том числе действующие западные спортсмены, негативно отреагировали на ее пост о «пинках в спину».

Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален. Фото ТАСС

Напомним, что в феврале и марте большая часть международных спортивных организаций временно отстранили спортсменов из России от соревнований. Полное отстранение коснулось таких видов спорта, как футбол, хоккей, лыжные гонки, биатлон. Под нейтральным флагом россияне могут выступать в велоспорте, теннисе и шахматах.

Домрачева и Бьорндален в 2018 году завершили спортивную карьеру (как тренер и спортсменка), год посвятили рождению ребенка, а уже осенью 2019 года объявили о назначении в качестве наставников сборной Китая по биатлону.