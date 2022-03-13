«Двигать надо в сторону Азии. Можно подумать о Евразиаде». Революционные идеи Каминского

Предложения по поводу того, как выживать нашему спорту в новой реальности.

Весь российский биатлон в эти дни в Уфе. На финале открытого Кубка России. Большинство пытается свыкнуться с новыми реалиями. А старший тренер мужской сборной Юрий Каминский вовсю думает, как к ним поскорее адаптироваться и извлечь максимальную пользу.

В России могут делать лыжи

— Контракт с российскими спортсменами, среди которых Александр Большунов, приостановил западный производитель лыж. Это проблема? На деревяшках будем ездить?

— У нас есть Балабанова фабрика. Это самая крупная лыжная фабрика в мире. Я говорю про количество лыж. Другое дело, что производит она в основном туристические и тренировочные модели. Но при желании можно перестроиться. На этой же фабрике могут делать палки любого уровня — в этом смысле замена будет безболезненной. Палки точно могут производить отличные. Есть в России и хорошие производители ботинок. Да, если сравнивать с лучшими образцами, мы с инвентарем просядем. Но не улетим в пропасть.

— А допускаете, что все зарубежные лыжи уйдут из России?

— Компанию, которая владеет брендами Atomic и Salomon — это ведущие марки лыж, — перекупили китайцы. Думаю, они пойдут на сотрудничество с нами.

— При этом в этой области импортозамещение возможно? На дне не окажемся?

— Конечно. Если это возможно в высокотехнологических областях, что говорить про лыжи? Там все-таки попроще.

— Сколько времени потребуется? Это же не вопрос месяца.

— Можем исходить из опыта Salomon. Они начали производить лыжи лет 10 назад. А лет пять назад вышли на хороший международный уровень. Получается, в районе 5 лет. Другое дело, что мы можем быстрее. Как всегда. Запрягаем долго, но потом...

— Объясните нам, обывателям. Если бы Большунов бежал на Олимпиаде не на своих фирменных лыжах, а на дорогих из спортмагазина — тысяч за 100, — насколько просели бы его результаты?

— А это как ему повезло бы. В продаже могут попасться как очень хорошие лыжи, так и совсем плохие. В принципе, то же и от фирмачей. Бывали прецеденты, когда возвращать приходилось всю партию.

Александр Большунов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Надо двигаться в сторону Азии

— Допускаете, что теперь биатлонистам пару лет придется бегать в России?

— Морально мы к этому уже приготовились. Но этого мало. Нужно разработать систему соревнований как внутри России, так и потенциально международную. Насколько это возможно. Слышал довольно интересную идею — ввести клубный соревновательный зачет. Правда, для этого нужны спонсоры и деньги, а с этим будет туго. Наверное, проще разделить всех по региональному принципу. Все-таки основная помощь именно от регионов.

Еще вариант: сделать Кубок Евразии. Понятно, что страны в биатлонном плане слабенькие, но нам в любом случае надо двигаться в сторону Азии. Уже будучи в лыжах и работая в Якутии, мы предпринимали попытки организовывать такие соревнования. И в Якутске, кстати, проходил довольно крупный турнир «Дети Азии». По такому типу можно делать что-то еще. Участвовать в Азиадах, которые проходят раз в четыре года, в конце концов.

— Насколько интересно это будет спортсменам?

— А какой-то выход искать надо, так? Мы сохраним сборную. Плюс, если все сделать правильно, средний уровень биатлона по России может серьезно повыситься. Вот сейчас составляем списки сборных команд — так там сплошь призеры чемпионатов страны. Это потому, что соревнований много, и когда нет двух составов, в тройку попадают люди, реальный уровень которых — второй десяток. Теперь же для попадания на пьедестал всероссийских соревнований придется напрягаться посерьезнее.

Александр Логинов. Фото Global Look Press

Русофобы в IBU

— Если завтра вам позвонит президент федерации биатлона условной Словакии и предложит поработать там? Кубок мира, стабильность, зарплата в евро.

— Исключено. У меня все нормально с мозгами. Понимаю, как там сейчас относятся к русским, и находиться в этой среде мне бы не хотелось. В нашу сторону всегда было определенное предубеждение, а теперь...

— Можете привести пример предубеждений?

— Да вот взять допинг. У них Дениза Херманн, несмотря на дисквалификацию, великая биатлонистка. А такой же титулованный Александр Логинов у них — допингер, которого пинают все кому не лень.

— Потому что у Логинова было ЭПО и он так ничего про это не рассказал.

— А что рассказала Херманн? Песни про не тот препарат? Понятно, что это вранье.

— Нет ощущения, что все, к чему вы шли в биатлоне, вмиг развалилось?

— Если уж так говорить, то разваливается вся система мирового спорта. Все международные организации в очередной раз показали, что приверженность к принципам, которые когда-то декларировал Пьер де Кубертен, — пустая фикция. Спортивные организации на сегодня находятся под контролем политиков. Хочешь не хочешь, но это факт. Вот IBU. Выступили по нам одними из первых. А там в исполкоме — сплошь русофобы. Канадец, американец, чех...

— Вас не удивляет, что IBU так странно формируется?

— Там, по-моему, из всего исполкома один человек, который имеет отношение к биатлону. Я все считал, что IBU более демократичная организация, чем FIS. Но с нами они поступили в диктаторском стиле. А уж когда я узнал состав тех, кто принимает решения в биатлоне, понял: там превалирует политика. Такая получается коммерческая организация с политическим уклоном. И только потом уже спортивная.

Что дальше?

— Что будет с нашим биатлоном при таких раскладах?

— В данный момент ситуация для нас и для спорта плохая. Но через какое-то время, когда все успокоится, люди начнут анализировать и задавать вопросы: «А что за люди в IBU, почему организация так поступила?»

Что будет дальше — посмотрим. Вот, например, лыжные гонки хотят отделиться от FIS. FIS же все время декларируют, мол, лыжные гонки убыточные. Ну вот марафоны отделились от них — и прекрасно себя чувствуют, нормально существуют. Вот и нам надо думать.

— Хоть кто-то из иностранных коллег вам писал, выражал сожаления?

— Такого не было. Единственное — у меня есть друг, который живет сейчас за границей, в Америке, Алексей Соцков. Он работает с австралийской молодежной командой. Передал разговор на первенстве мира с делегатом, по-моему, из Норвегии. Она сказала, что отстранение русских никому не выгодно и что все хотят, чтобы мы поскорее вернулись.