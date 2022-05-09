В российском биатлоне снова поторопились с выбором тренеров. Все придется начинать сначала?

Порочная практика, когда сначала назначаются тренеры, а потом выбирается президент федерации, снова продолжена.

Если в грядущем зимнем сезоне и есть какие-то плюсы, то это абсолютная ненужность какой-либо спешки. Сезон послеолимпийский, на чемпионат мира и этапы Кубка нас с высокой долей вероятности все равно не пустят. Самое время спокойно выстраивать новую команду. С опорой на ветеранов Пекина-2022 (из них пока никто не объявлял о завершении карьеры), создавать коллектив, который будет готовиться к следующей Олимпиаде.

Тут кстати и выборы нового главы федерации на ближайший цикл. Они должны состояться в Москве в конце июня, кандидатов двое — действующий президент Виктор Майгуров и вице-президент Алексей Нуждов. Логично было бы, чтобы именно после этих выборов и была сформирована новая команда. Но все будет иначе.

Российские биатлонисты. Фото СБР СБР

Почему Норицын стал замом Истомина

Подготовка в биатлоне традиционно стартует уже в мае. А потому Майгуров уже назвал имена новых тренеров. Женскую команду будут готовить Михаил Шашилов и Артем Истомин, мужскую — Юрий Каминский и Сергей Башкиров. Как и в прошлом году, речь идет о работе двух групп параллельными курсами.

Имена главного и старших тренеров пока не называются. Тут, скорее всего, многое будет зависеть от международной ситуации. Если на главные мировые старты нас действительно не пустят, то и главный тренер не нужен. А если пустят — никогда не поздно его назначить.

В мужской команде с тренерским составом нет и не может быть никаких вопросов. В олимпийском сезоне Каминский и Башкиров доказали, что могут не только эффективно готовить свои группы, но и нормально взаимодействовать между собой. Эти специалисты — идеальный пример взрослых, взвешенных отношений между профессионалами. Несмотря на некоторые и вполне естественные разногласия, они сумели пройти сезон без единого открытого конфликта. Продолжение их работы — абсолютно логичное решение.

А вот с женской сборной не все так просто. Против Шашилова по ходу сезона было сломано немало копий. Истомин — молодой специалист вообще без опыта руководящей работы. И если в роли его помощника действительно закрепится Виталий Норицын, то это удивительно. Ведь тот же Норицын, который готовил к сезону Кристину Резцову, куда опытней и титулованней, хотя тоже молод. С какой стати он согласен работать под Истоминым?

А есть ведь еще опытнейшие Александр Касперович и Андрей Падин. Оба завершили работу за границей и теоретически могли бы усилить нашу сборную. Но пока места в штабе им не нашлось. Не исключено, что только до выборов президента федерации.

Российские биатлонисты. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Касперович и Падин сидят в засаде

Самое удивительное, что все это мы уже проходили буквально пару лет назад. Тогда Майгуров победил на выборах Владимира Драчева, и спустя год в отставку ушел главный тренер Валерий Польховский. Каминского и Шашилова тоже назначал еще Драчев, и с этим было немало проблем. Так зачем теперь наступать на те жа грабли?

Подготовка биатлонистов действительно стартует в мае, так что тренеров необходимо назначить уже в апреле. А вот выборы президента федерации традиционно проходят в начале лета. Отсюда и тайм-гэп, который из раза в раз становится поводом для разногласий.

Но ведь ближайший сезон точно будет особенным. Лидеры команды наверняка с благодарностью откликнулись бы на предложение первый восстановительный сбор провести самостоятельно. Все устали после Олимпиады, а никакой спешки точно нет. Даже если мы попадаем на чемпионат мира, впереди куча времени для подготовки.

В то же время теперь четверка тренеров в довольно подвешенном состоянии. Если выборы выигрывает условный Нуждов, в засаде сидят как минимум двое опытных специалистов — Падин и Касперович. Ничто не мешает новому президенту позвать их в сборную. Либо на позиции старшего и главного тренеров, либо вместо кого-то из старичков. Начинать работать в условиях такой неопределенности — незавидная участь. Но, похоже, иного выбора в нашем биатлоне у тренеров просто нет.