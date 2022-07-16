Вертолет с бывшим биатлонистом сборной России пропал с радаров. Малиновского ищет МЧС

Лучший юниор в истории российского биатлона оставил спорт ради авиации, а теперь, похоже, оказался в беде.

Управление МЧС России по Камчатскому краю обнародовало информацию о возможных проблемах с вертолетом американской модели Robinson. Летательный аппарат, которым управляет известный российский биатлонист Игорь Малиновский, следовал по маршруту вулкан Узон — село Мильково и в указанное время не вышел на плановый сеанс связи. На борту вертолета в общей сложности находятся три человека. Сейчас на Камчатке ночь, поисковая операция начнется с восходом солнца. «Будет задействован вертолет Ми-8 и поисково-спасательный отряд Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, дежурная смена региональной поисково-спасательной базы на самолете Ан-26, а также вертолет территориального центра медицины катастроф со спасателями поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД», — говорится в сообщении.

Игорь Малиновский. Андрей Аносов, СБР

Лицензированный пилот

По информации ТАСС, из-за непогоды вертолет мог совершить вынужденную посадку для ночевки. Проблемы со связью у машины были изначально. Возможно, непростые метеоусловия сейчас будут мешать и поисковым работам. Пропавший Robinson принадлежит компании «Взлет», которой владеет отец Игоря. Сам пятикратный чемпион мира среди юниоров давно увлекается авиацией. В апреле этого года 25-летний спортсмен прошел учебу в Омском летно-техническом колледже гражданской авиации и получил лицензию пилота вертолета Ми-8. Мильково — это родное село Малиновского. Его отец Владимир Малиновский также является пилотом вертолета. Игорь официально не объявлял о завершении карьеры биатлониста, но фактически не выступал с весны 2021 года.

В юниорские годы Игорь был среди сверстников сильнейшим биатлонистом планеты, но при переходе во взрослый спорт что-то пошло не так. В 2018 году Малиновский получил шанс в главной команде страны на этапе Кубка мира в Тюмени, но не воспользовался им, заняв 61-е место в спринте. Потом был еще один шанс — в спринте в Оберхофе в 2021-м, и там было еще более шокирующее 92-е место. Малиновский пытался тренироваться отдельно от общей группы сборной, полагая, что нуждается в индивидуальном подходе. Но даже на этапах Кубка IBU талантливый спортсмен не блистал. В итоге в олимпийском сезоне он на централизованных сборах не появлялся. Осенью прошлого года его тренер Жадгир Махамбетов сообщил, что Малиновский приостановил карьеру в биатлоне, поскольку не сумел полностью восстановиться после коронавируса.

Отвечая в социальной сети на вопрос о своем будущем в биатлоне, Игорь отметил, что теперь его можно увидеть «только в небе», имея в виду, что он сосредоточится на профессии пилота вертолета, которую он параллельно осваивал. Еще в 2020-м в интервью «СЭ» Малиновский говорил, что полностью завершил теоретическое обучение летному ремеслу, но должен налетать необходимый минимум, что во время активной спортивной карьеры сделать было проблематично. То, что Игорь в итоге выбрал небо, восхищало некоторых его болельщиков, при этом другие поклонники указывали на то, что спортсмен сдался слишком рано и у него еще остается шанс реализовать свой потенциал в биатлоне.

Игорь Малиновский.

Проснулся с желанием летать

О своем увлечении полетами биатлонист рассказывал в соцсетях так: «В один из ненастных дней во время учебно-тренировочного сбора я проснулся с желанием летать. Это было видение или что-то вроде того, где мне было сказано: если ты сейчас не успеешь закончить свой летный колледж, то не успеешь уже никогда».

Утром 16 июля в 154 километрах юго-восточнее села Мильково, куда двигался вертолет Малиновского, были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 4 балла. В населенных пунктах удары стихии не ощущались. Навряд ли это ЧП каким-то образом повлияло на Robinson.

«СБР будет участвовать в случившихся обстоятельствах. Как поступит информация, то будем следить за ситуацией. Физически мы участвовать в поисках Малиновского никак не можем. Мы же не МЧС. Возможно, все руководство и те, кто на месте, в курсе этого. Они будут держать все на контроле», — сказал Sport24 первый вице-президент СБР Алексей Нуждов.

2 июля частный вертолет этой же компании совершил жесткую посадку в Хакасии. Возвращавшуюся с территории лыжной базы на Телецком озере воздушную машину нашли на реке Большой Абакан. Вертолет лежал на боку, а его хвост находился в реке. По словам спасателей, пилот не пострадал. По факту этого происшествия возбуждено уголовное дело.