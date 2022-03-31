Сборная Белоруссии выиграла смешанную эстафету в Тюмени.

Открытый чемпионат России

Смешанная эстафета

1. Белоруссия-1 (Ирина Лещенко, Анна Сола, Дмитрий Лазовский, Никита Лобастов) — 1:11.07 (1+8)

2. ХМАО-Югра-2 (Екатерина Носкова, Владислава Гаврилова, Алексей Вагин, Никита Поршнев) — 10,1 (0+7)

3. Московская область (Юлия Дроздова, Анастасия Гореева, Михаил Первушин, Кирилл Стрельцов) — 12,8 (0+2)

4. ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Михаил Бурундуков, Семен Сучилов) — 45,7 (1+11)

5. Башкортостан (Мария Дубровская, Карина Бахтина, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов) — 56,3 (1+5)

6. Удмуртия (Ульяна Нигматуллина, Илона Знакова, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов) — 2.16,8 (1+9)

Смешанная эстафета на чемпионате России принесла неожиданные результаты. Мощная Тюмень на домашней арене — только десятая. Свердловская область, которую возглавляет Антон Шипулин, вообще не сумела наскрести состав на микст. Зато вторая команда ХМАО обставила первую и заняла итоговое второе место.

Победили же — белорусы. В составе которых не было Динары Алимбековой и Артема Смольского. Работает с ними Андрей Падин, который много лет тренировал российскую сборную, но в какой-то момент стал крайним в неудачах.

— Приятно обыграть всех в России? — вопрос Падину.

— Да я про другое. Я люблю красивый биатлон. Когда сначала трясет всего, а потом раз — и хорошо. Это самое классное.

Надо понизить ершистость характера

— Интересные у вас перипетии судьбы. Работали в российской сборной — все критиковали. Перешли к белорусам, начали обыгрывать россиян — и теперь все хвалят.

— Такова жизнь тренера. Побеждаешь — востребован, успехи снижаются — наоборот. Это нормально. Просто нужно правильно использовать сложные периоды — как время перезагрузки. Все через это проходят, и ничего страшного в неудачах нет.

— Как к вашей работе относится белорусское руководство? А то многие говорят, что пора вас возвращать в российскую сборную.

— Отвечу на это шуткой: Падину для работы в российской сборной нужно исправиться в двух пунктах — убрать серьезные нагрузки, от которых спортсмены плачут, и стать менее строгим, понизить ершистость характера. Вот вылечусь, сделаю эти поправки, тогда и смогу работать со спортсменами российской сборной.

— А белорусы жалуются на вашу ершистость и нагрузки?

— Может быть, да. Но не публично.

Сами по себе, как грибы, спортсмены не растут

— От России вообще поступают предложения?

— Каких-то конкретных разговоров не было. Зато пригласили на пятничный тренерский совет. В том числе чтобы поучаствовать в составлении календаря. Это важно, потому что ближайшие год-два нам, думаю, придется соревноваться вместе.

— Как вам уровень чемпионата России? Одни и те же на манеже.

— На то она и сборная — туда не просто попадают сильнейшие люди. При этом в регионах есть люди с неплохим потенциалом.

— Вместе с тем Свердловская область не может набрать состав на смешанную эстафету.

— В спорте, насколько мне известно, сейчас идет небольшая экономия. Многие регионы страдают финансово. А биатлон — вид спорта не из дешевых. Нужны вливания. Будут вливания — думаю, появятся и биатлонисты в Свердловской области. Чтобы вырастить спортсмена, нужно в него вложить. Сами по себе, как грибы, они не растут.

— Как год-другой без международных стартов повлияют на российский биатлон? Далеко откинет?

— Сложный вопрос. А вдруг нас не откинет, а вынесет вперед? Посмотрим. Надо идти по принципу, о котором говорил Сталин: «Не сможете выиграть золото — поедете его добывать».