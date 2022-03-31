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«На юниорском ЧМ Фуркад разорвал свой флаг и склеил его в российских цветах». В сингл-миксте на ЧР вместе выступили отец и дочь

В сингл-миксте на чемпионате России по биатлону вместе выступили отец и дочь
Владимир Иванов
Обозреватель
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Юрий и Анастасия Батмановы.
Фото СБР
Анастасия Батманова.
Сингл-микст на чемпионате России по биатлону.
Фото СБР
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Удивительная история из Тюмени.

Открытый чемпионат России
Сингл-микст
1. Екатерина Юрлова — Максим Цветков (Санкт-Петербург) — 36.46,6 (0+3)
2. Виктория Сливко — Евгений Гараничев (Тюменская область-1) — 26,9 (0+5)
3. Тамара Дербушева — Кирилл Бажин (Свердловская область) — 44,7 (0+4)
4. Кристина Резцова — Петр Пащенко (ХМАО-Югра 1) — 57,1 (1+8)
5. Лариса Куклина — Рустам Каюмов (ЯНАО) — 1.10,7 (2+7)
6. Любовь Калинина — Денис Таштимеров (Тюменская область-2) — 1.50,7 (1+12)

Сингл-микст — самая молодая дисциплина биатлона. Ее даже в программе Олимпийских игр пока нет. Но интересные истории — уже появляются. Так, на чемпионате России в Тюмени случилось уникальное событие — на старт вышли Юрий и Анастасия Батмановы. Отец и дочь! В одной команде.

Ему, призеру Евро-2000, сейчас 44 года, Насте, выступавшей этой зимой на юниорском чемпионате мира в США, 21. Класс! Семейный дуэт до финиша не добрался — сняли как круговых. Но тем не менее именно они стали главными героями дня.

— Года три назад мы сидели компанией, и кто-то из ребят попытался взять на «слабо», — объяснил Юрий. — Каждый год я пытался начать хотя бы по разу в день тренироваться, даже винтовку себе купил, но все никак не получалось. И вот недавно ребята напомнили. А слово надо держать. С юниорского чемпионата мира стал кататься, а 10 дней назад — стрелять. С учетом того, что я и будучи спортсменом стрелял так себе, ничего удивительного тут не произошло. Штрафной круг.

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Хотим задать тренд

— Допуск на старт тяжело было получить?

— Все, конечно, удивлялись, когда увидели заявку. Но я выполнил все правила: прошел медосмотр и все регистрации, включая РУСАДА. Все по уму.

— У вас еще одна дочь и один сын. Так и смешанную эстафету собрать можно.

— А кто знает? Атмосфера тут офигенная. Мы думали, что будет просто потеха. Но тут — класс! Хоть нас и не сняли — а мы были готовы, — ощущения обалденные.

— Хотя нас сняли вместе со всеми круговыми, — улыбнулась Анастасия. — То есть мы не безнадежно от всех отстали, а шли в общей группе. Больше того, из тех, кого могли снять, мы протянули дольше всех! То, что мы сделали, — грандиозно.

— Такие прецеденты вообще были?

— Чтобы отец и дочь бежали за одну команду? Мы первые!

— Это в России, — добавил Юрий. — А так латыш Брицис бегал с дочкой, и еще вроде бы в Греции что-то такое было. На следующий год постараюсь подготовиться получше. Может быть, дотяну и до второй дочери. Она, кстати, победительница первенства России.

В сингл-миксте на чемпионате России по биатлону вместе выступили отец и дочь. Фото СБР
Сингл-микст на чемпионате России по биатлону. Фото СБР
СБР

— К вам тут внимание как к звездам. Понимали, что так будет?

— Да нас кто-то слил, — рассмеялась Настя. — Мы вообще никому не хотели говорить. Просто для прикола. А когда знает больше двух человек — это уже ответственность.

— Слил Леха Волков, — сообщил Юрий. — И сразу пошла шумиха. Но это приятно. Теперь запускаем челлендж. У нас еще много семей, где родители неплохо передвигают ноги. Хотим задать тренд. Выходите!

Тем более нас сейчас динамят. Надо им утереть нос. Все-таки мы добрая и дружественная нация.

— Кстати, как было в США на юниорском чемпионате мира?

— Все было хорошо. Нас выпнули оттуда, но при этом Симон Фуркад поддержал. Он разорвал французский флаг, поменял цвета местами, сделал из него российский — и приклеил на нашу вакс-кабину. Поступок! Подходили финны, американцы — с искренним сожалением. Обидно. В эстафете точно была бы медаль.

— Самые злые были норги и шведы, — отметила Анастасия.

— Но в целом и они нормально себя вели, — добавил Юрий.

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Батмановы против Оберг

— Насколько вас напрягает неизвестность вокруг спортивного будущего ваших дочерей?

— Да какой-то политический бред! То нас кошмарили за допинг, теперь вот это... Ходят слухи, что нас отфутболят на четыре года, но думаю, что до этого не дойдет. Мы большая биатлонная страна. И соревноваться без России просто стыдно.

— Вы представляете Сахалин. Выходит, там есть условия для подготовки топовых биатлонистов?

— Скажи им правду, — подмигнула Настя.

— Да мы тренируемся в Ульяновской области, — признался Юрий. — И там хорошие традиции. У нас есть Ярослав Костюков — двукратный чемпион мира среди юниоров. Надежда Колесникова — трехкратная, Алексей Катренко.

— Юрий Батманов — призер чемпионата Европы, — добавила Анастасия.

— Так что Димитровград — нормальный такой городок, — отметил Юрий. — А Сахалин... Просто мы поддерживаем СДЮБР, который развивает Анна Богалий. И вот так получилось, там решили нас поддержать. Дают оружие, патроны, командировки — нас все устраивает.

— Когда сестры Батмановы обойдут сестер Оберг?

— О, я очень бы этого хотел. Думаю, все будут только рады. Будем работать. Как и над тем, чтобы в следующем году добраться до финиша.

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