Немцев, финнов и чехов поймали на фторовых смазках. Они много говорили о борьбе за сохранение природы

Пока IBU ограничивается только штрафами, но новое нарушение может привести к серьезным последствиям.

Международный союз биатлонистов (IBU) обнародовал список национальных федераций, на которые наложены санкции «за хранение и использование фторсодержащих парафинов». За нарушения на юниорском Кубке IBU оштрафованы Белоруссия, Финляндия, Чехия и Южная Корея, за нарушения на Кубке IBU — Германия, Польша и Япония. За первый случай страны были оштрафованы на несколько тысяч евро (в IBU считают это первым большим достижением). Второе нарушение правил использования фторированного парафина приведет к более высокому штрафу, а третье — к запрету на участие в следующем мероприятии IBU для национальной федерации. Видимо, речь идет про пропуск одного из кубковых этапов. Напомним, что в январе под похожие санкции попали Молдавия и Литва. Внушительный список.

Плохая проверка

Речь идет об использовании смазочных материалов с так называемым фтором С8. Согласно постановлению ЕС, производить, продавать и использовать продукты с высоким содержанием фтора запрещено по экологическим причинам. Фторуглероды C8 подпадают под этот запрет. В то же время продукты с низким содержанием фтора C6 по-прежнему разрешено производить, продавать или использовать. Перед началом сезона-2021/22 все национальные федерации по лыжным гонкам и биатлону подписали обязательство не нарушать эти правила. Изменения в регламенте вступили в силу с первой официальной гонки сезона-2021/22.

Кроме того, в Международной федерации лыжного спорта (FIS) и IBU пообещали выборочно проверять материалы, используемые командами для подготовки лыж, на предмет соблюдения правил. В частности, независимые лаборатории будут проверять материалы, которые используются для смазки лыж.

Но, как мы видим, нарушения продолжаются. В том числе ведущими биатлонными и лыжными державами. Помимо перечисленных выше стран в использовании запрещенных смазок подозревались шведские и норвежские лыжники. Правда, это было на Кубке Скандинавии, где правилами подобное не было запрещено. Однако директор по гонкам FIS Пьер Миньери подчеркнул, что такое поведение все равно «считается непорядочным».

— Любые фторсодержащие смазки с сезона-2021/22 запрещены, в каком бы виде они ни содержались: что в смазке держания, что в смазке скольжения, — рассказал «СЭ» тренер сборной России по лыжным гонкам Олег Перевозчиков. — Поэтому если в смазках найдены компоненты фтора, то это нарушение тех норм, которые были выдвинуты FIS абсолютно для всех. Правда, наказание за это не слишком сильное. Пока не будет более суровых санкций, нарушения так и будут продолжаться.

Наставник наших топовых лыжников Юрий Бородавко считает, что пока эта тема вообще не требует анализа. До тех пор, пока не появятся специальные аппараты, которые будут фиксировать нахождение фтора в лыжах.

— Делать такую проверку перед гонками, — подчеркнул «СЭ» Бородавко. — Иначе это просто пустые разговоры.

Со специалистом нельзя не согласиться. У международных федераций нет надежных методов выявления запрещенного фтора, с сезона-2021/22 команды соблюдают обязательство под честное слово. Пока единственным источником выявления нарушителей остаются рейды по вакс-кабинам. В Европе они имеют какой-то смысл, поскольку использование вещества C8 запрещено законом — на этом и попались молдавские и литовские спортсмены.

Обвинения против россиян

А добиться преимущества с помощью фторовых смазок действительно реально. Они работают намного лучше, чем одобренные экологами. Другой вопрос, что нарушителей фейр-плей можно разве что поймать за руку. Да и небольшие штрафы на федерации вряд ли отпугнут спортсменов, готовых пойти на запрещенные приемы ради достижения результата.

Наверняка шведские журналисты сейчас негодуют, что в списке нарушителей отсутствует Россия. Хотя для обвинений им часто хватает и просто предположений. Так, во время Игр-2022 в Пекине обозреватель шведского издания Expressen Томас Петтерссон опубликовал предположение о том, что причиной хорошей скорости россиянок и немок в эстафетном забеге лыжниц стали запрещенные фторовые смазки. Журналист объяснял это тем, что при холодной погоде смазки и парафин всех команд работали в первых олимпийских гонках более-менее одинаково, но, когда в столице Пекина потеплело, перед женской эстафетой прошел снег, и это изменило расклад.

Подобные обвинения вызвали гнев олимпийской чемпионки Вероники Степановой, которая дала шведу яркую отповедь, сопровожденную собственным пляжным фото.

— Комментатору шведской газеты Expressen Томасу Петтерссону чудится запрещенный (в Европе) фтор C8 на наших эстафетных лыжах в Пекине, он его просто чувствует на расстоянии — даже если его там нет. Не хотите еще проверить, нет ли у меня в трусиках запрещенного моторчика, как у Карлсона, который живет на крыше? Обещаю вам, это куда более громкий заголовок для Expressen будет, — написала Степанова в соцсетях.