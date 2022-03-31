Чешская биатлонистка Соукалова регулярно обвиняла Россию, а сейчас молчит. Что случилось?

Знаменитая чешская биатлонистка, вероятно, устала от роли хейтера нашей страны.

Биатлонистка из Чехии Габриэла Соукалова, на четыре года семейной жизни ставшая Коукаловой, запомнилась не только красивыми победами и не менее прекрасными длинными ресницами. Любители биатлона регулярно слышали ее выпады в адрес российских атлетов. Спортсменка, которая яростно боролась с допингом, сама завершила карьеру так туманно, что заставила сомневаться в своей чистоте.

После ухода из биатлона Соукалова осталась на телевизионных экранах Чехии. Поучаствовав в танцевальном проекте Star Dance, она стала ведущей шоу о жизни знаменитостей. Кроме того, яркая внешность позволила Габи попозировать для журнала Playboy и получить роль в кино. Она сыграла себя в чешском фильме «Террорист» и одном из эпизодов сериала «Медсестры». Чем же занимается неугомонная Габриэла сейчас?

Переезд из дворца в «странный дом» с граффити

Еще будучи действующей спортсменкой, Соукалова неслабо запутала биатлонную семью сменой фамилии. Всего одна буква привела к неразберихе в соцсетях. Спустя полгода после развода с бадминтонистом Петром Коукалом чешка вернула свою девичью фамилию, попутно сообщив, что ждет ребенка от нынешнего бойфренда Милоша Кадержабека.

«Мы с молодым человеком очень благодарны за это радостное событие, это подарок для нас. У нас обоих были мечты о семье, но из-за моей загруженности, а также не очень приятных обстоятельств, с которыми мне пришлось столкнуться, мы некоторое время не планировали этого», — заявила Соукалова в эфире телеканала Prima.

Новый партнер, по словам Габриэлы, покорил ее уважением ко всем недостаткам экс-спортсменки. Также их обоих тянет к искусству и спорту. Милош — действительно спортивный парень. Он увлекается единоборствами, занимается кайтбордингом, а также катается на сноуборде и лонгборде.

Габриэла Соукалова. Фото Global Look Press

Кроме того, Соукалова упомянула о гастрономическом бизнесе своего бойфренда. Именно поэтому пара поселилась в доме, который соседствует с баром Милоша и залом игровых автоматов. Чешские журналисты удивлялись: чемпионка променяла роскошный дворец, построенный ей вместе с бывшим мужем, на «странный дом» с граффити! Видимо, у нее в жизни и правда большая любовь.

В сентябре прошлого года Габриэла родила дочку. Девочку назвали Изабеллой. Сейчас соцсети двукратной чемпионки мира заполнены фотографиями малышки: судя по всему, Габи не верит в сглаз. Впрочем, во второй раз официально выходить замуж Соукалова не торопится. Видимо, предыдущий неудачный опыт дает о себе знать.

Суд с бывшим мужем

После развода Габриэла написала проникновенный пост о том, что они с бывшим, бадминтонистом Петром Коукалом, оказались слишком разными. Тем не менее биатлонистка надеялась сохранить хорошие отношения: «За это время все равно мы получили много приятных моментов и положительных впечатлений. Надеюсь, что даже после расторжения брака мы продолжим нормально общаться как друзья, ведь мы два взрослых и разумных человека».

Однако дружба продлилась недолго. Уже через шесть месяцев Соукалова подала на Петра Коукала в суд. Габи обвинила бывшего мужа в том, что он годами ее грабил. Мол, за свою спортивную карьеру чешка заработала десятки миллионов крон, но после развода осталась почти без денег и вынуждена расплачиваться с долгами бывшего супруга.

Кроме того, ситуацию усугубляли и другие факторы. Так, чешская пресса писала об изменах Петра. Похожая история произошла у бадминтониста и с бывшей подругой, обвинившей его в неверности. Она назвала мужчину манипулятором и заявила, что среди многочисленных партнерш Коукала, с которыми он ей изменял, была даже ее парикмахерша.

Габриэла Соукалова. Фото Global Look Press

Эта история лишь оставила пятно на репутации Петра (впрочем, ничуть не смутившее Габриэлу). А вот реальные проблемы ему принес брак с Соукаловой. Оказалось, Коукал может лишиться свободы на срок до 10 лет. Адвокат Габи заявил, что спортсменка, вполне возможно, была лишь проектом Петра по добыче денег.

Причем не одна Соукалова предъявила претензии бывшему мужу. В Ассоциации бадминтона Чехии, которую возглавлял Коукал, его обвинили в «вытягивании средств» из неправильно утвержденного бюджета. Кроме того, Петр якобы хотел контролировать всю организацию в нарушение всех правил и Устава. В итоге Коукал был вынужден покинуть свой пост.

Туалетный юмор

Со всеми жизненными перипетиями последних лет Габриэла почти перестала заниматься любимым делом — ругать Россию. Обычно ее критические комментарии были размытыми и бездоказательными. Так, она собиралась саботировать чемпионат мира в Тюмени, заявляла, что не верит ни одному спортсмену российской команды, и требовала полного отстранения нашей сборной из-за допинговых обвинений.

«Есть много доказательств того, что с допинг-пробами происходили какие-то действия. Или есть варианты думать о том, что их просто так отстранили? Конечно, жаль честных спортсменов, они ни в чем не виноваты, сейчас им очень нелегко. Но решение всегда есть — выступление под нейтральным флагом», — писала Габриэла в социальных сетях.

Удивительно, что Соукалова еще не отреагировала на временное исключение СБР из рядов IBU. Наверняка Габи есть что сказать на эту тему. Пока же она ограничилась лишь публикацией, в которой осудила действия России на Украине и поразмышляла о хрупкости мира.

Но кажется, что самое яркое воспоминание о нашей стране у Соукаловой оказалось связано с... унитазами. В 2020 году в Международный день туалета (есть такой праздник) Габриэла опубликовала архивное фото сезона-2012/13. Тогда на этапе Кубка мира в Сочи она сфотографировалась с подругой по команде Йиткой Ландовой на двух унитазах, расположенных по соседству. Отсутствие между ними перегородки (которую просто не успели поставить к моменту заезда спортсменов) в 2014-м очень повеселило некоторых западных спортсменов. Что ж, будем ждать новых высказываний Габриэлы о России.

Даниил Бороздин