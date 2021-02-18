Германия выиграла мужскую эстафету на Кубке IBU, Россия вторая
17:09
Сборная Германии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка IBU в Брезно-Орсбли. Второй стала Россия, за которую бежали Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Никита Поршнев и Семен Сучилов. Тройку замкнула команда Норвегии.
Брезно-Осрбли (Словакия)
Кубок IBU
Мужчины
Эстафета
4 х 7,5
1. Германия (Юстус Штрелов, Лукас Фрацшер, Филипп Хорн, Филипп Наврат) — 1:16.16,5
2. Россия (Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Никита Поршнев, Семен Сучилов) — отставание 26,6
3. Норвегия (Александр Андерсен, Эрленн Бьентегорд, Ховард Богетвейт, Энре Стремсхейм) — 39,3
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю