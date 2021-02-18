Германия выиграла мужскую эстафету на Кубке IBU, Россия вторая

Сборная Германии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка IBU в Брезно-Орсбли. Второй стала Россия, за которую бежали Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Никита Поршнев и Семен Сучилов. Тройку замкнула команда Норвегии.

Брезно-Осрбли (Словакия)

Кубок IBU

Мужчины

Эстафета

4 х 7,5

1. Германия (Юстус Штрелов, Лукас Фрацшер, Филипп Хорн, Филипп Наврат) — 1:16.16,5

2. Россия (Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Никита Поршнев, Семен Сучилов) — отставание 26,6

3. Норвегия (Александр Андерсен, Эрленн Бьентегорд, Ховард Богетвейт, Энре Стремсхейм) — 39,3