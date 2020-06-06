Член правления СБР и супруг двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий Андрей Левунин в интервью «СЭ» прокомментировал конфликт в российском биатлоне. Правление в данный момент добивается отставки главы СБР Владимира Драчева.

— Расскажите о раскладе сил в правлении? Кто там кого поддерживает, как принимаются решения?

— На самом деле, точно нельзя говорить, что во всем виноват Драчев или не прав только Драчев. Владимир Петрович совместно с близкими (на тот момент времени) ему людьми создал ситуацию, когда он по факту мог продавить любое свое решение, потому что в правой руке у него был голос Сергея Тарасова, в левой — голос Сергея Чепикова, плюс всегда за него был Алексей Ермашов. Если хотите, можем ему позвонить, как говорил Драчев. Причем это дословное выражение, сопровождаемое поднятием рук. До тех пор, пока вместе с ними были Алексей Нуждов и Юрий Векшин, остальных членов правления можно было даже ни о чем не уведомлять — все равно большинство голосов было обеспечено. Отличное от них мнение имели только я, Иван Черезов и время от времени Виктор Майгуров, но любое отличное мнение можно было выслушать, а можно было и сразу проголосовать большинством, чтобы не слушать. Поэтому продолжительное время данное большинство совместно руководило деятельностью СБР. Да и с исполнительным директором Сергеем Валентиновичем Голиковым у большинства также было полное взаимопонимание, на тот момент. Опять же возвращаясь к вопросу команды. Сергей Голиков — это третий кандидат, кого Владимир Драчев назначил на эту должность. Я не знаю, в кокой момент и по каким вопросам начались разногласия внутри этого большинства. Наверное, все-таки здравый смысл заставил задуматься о происходящем, плюс конфликт между Голиковым и Драчевым также выплеснул ряд проблемной информации. До этого момента все было хорошо. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Левунина — на сайте СБР