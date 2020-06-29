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Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление СБР

29 июня 2020, 12:55
Ольга Зайцева. Фото Антон Сергиенко
Ольга Зайцева. Фото Антон Сергиенко

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление Союза биатлонистов России (СБР).

Зайцева была выдвинута в правление от Федерации биатлона Москвы. Это решение было раскритиковано Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), поскольку бывшая биатлонистка обвиняется в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Спортивный

— Ольга Зайцева взяла самоотвод, — приводит ТАСС слова представителя в СБР.

На данный момент президентом СБР является Владимир Драчев. 11 июля в Химках должна состояться внеочередная отчетно-выборная конференция организации.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8839011

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