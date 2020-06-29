Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление СБР
29 июня 2020, 12:55
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление Союза биатлонистов России (СБР).
Зайцева была выдвинута в правление от Федерации биатлона Москвы. Это решение было раскритиковано Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), поскольку бывшая биатлонистка обвиняется в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Спортивный
— Ольга Зайцева взяла самоотвод, — приводит ТАСС слова представителя в СБР.
На данный момент президентом СБР является Владимир Драчев. 11 июля в Химках должна состояться внеочередная отчетно-выборная конференция организации.
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