Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление СБР

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление Союза биатлонистов России (СБР).

Зайцева была выдвинута в правление от Федерации биатлона Москвы. Это решение было раскритиковано Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), поскольку бывшая биатлонистка обвиняется в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Спортивный

— Ольга Зайцева взяла самоотвод, — приводит ТАСС слова представителя в СБР.

На данный момент президентом СБР является Владимир Драчев. 11 июля в Химках должна состояться внеочередная отчетно-выборная конференция организации.