Йоханнес Бе выиграл зачет гонок преследования, Логинов - третий

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл зачет гонок преследования. 25-летний норвежец набрал 386 очков. Он получил малый Хрустальный глобус в этой дисциплине.

Второе место занял француз Кантен Фийон Майе (315), третье - россиянин Александр Логинов (305).

He's getting very comfortable up there on the podium this weekend: @7ohannesbo receives the Globe for the Pursuit Score! 🏆🇳🇴🤗 #HOL19



You can rewatch all competitions on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/DNs6VWedMQ – IBU World Cup (@IBU_WC) 23 марта 2019 г.

Гонка преследования (м)

1 (1). Йоханнес Бе (Норвегия) - 386 (+60)

2 (2). Кантен Фийон Майе (Франция) - 315 (+29)

3 (3). Александр Логинов (Россия) - 305 (+28)

4 (4). Симон Дестье (Франция) - 271 (+34)

5 (10). Тарьей Бе (Норвегия) - 266 (+54)

6 (9). Арнд Пайффер (Германия) - 263 (+48)...

18 (17). Евгений Гараничев (Россия) - 155 (+24)...

25 (31). Матвей Елисеев (Россия) - 104 (+32)...

34 (35). Дмитрий Малышко (Россия) - 65 (+7)...

58 (55). Максим Цветков (Россия) - 17 (0)...

62 (58). Александр Поварницын (Россия) - 15 (0)

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