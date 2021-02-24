Ярошенко предложил упразднить пост главного тренера в сборной России по биатлону

Двукратный чемпион мира по биатлону Дмитрий Ярошенко считает, что должность главного тренера в сборной России себя изжила. В настоящее время национальную команду возглавляет Валерий Польховский.

— У меня нет личных претензий к Валерию Николаевичу Польховскому, — рассказал «Известиям» Ярошенко. — Был бы на его месте кто-то другой, я бы сказал то же самое. Ответственность за результат всегда несет старший тренер мужской и женской команды. Зачем вводить над ними еще какого-то человека?

Если функционал главного тренера заключается в организации сборов, бронировании отелей и других логистических процессов, то это менеджер команды. Тренер же должен от и до отвечать за тренировочный процесс, отпускать на самоподготовку или нет. Мы же пытаемся зачем-то сохранить ставку в ЦСП, чтобы у сборной был главный тренер, но кто-нибудь думал, как это отражается на команде? Неужели дело только в зарплате для того или иного наставника? Чтобы он был при должности? Не стоит ли ему лучше поехать в свой регион и там развивать биатлон?

Ранее идеи об упразднении должности главного тренера поднял двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Сергей Чепиков.