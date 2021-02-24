На чемпионат России по биатлону допустят 25 процентов болельщиков
Двукратный чемпион мира, один из организаторов чемпионата России-2021 по биатлону в Ханты-Мансийске Дмитрий Ярошенко рассказал, что турнир
пройдет со зрителями.
— После ЧМ самый интересный старт для меня — это чемпионат России, —
рассказал «Известиям» Ярошенко. — Тем более он пройдет в Ханты-Мансийске, мы организаторы этого первенства. Главное, чтобы наши
ведущие спортсмены не сказали: «Мы устали за тяжелый сезон и не поедем
на чемпионат России». Это будет странно.
Пока на спортивные мероприятия в ХМАО допускается 25 процентов зрителей. Вместимость биатлонного комплекса более 5 тысяч человек, так что ждем болельщиков биатлона в Ханты-Мансийске. Сделаем все возможное, чтобы всем было комфортно и уютно.
Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдет в два этапа — с 8
по 15 марта и с 29 марта по 5 апреля.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1128579/timur-ganeev/nochevat-s-vintovkoi-eto-perebor
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