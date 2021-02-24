На чемпионат России по биатлону допустят 25 процентов болельщиков

Двукратный чемпион мира, один из организаторов чемпионата России-2021 по биатлону в Ханты-Мансийске Дмитрий Ярошенко рассказал, что турнир

пройдет со зрителями.

— После ЧМ самый интересный старт для меня — это чемпионат России, —

рассказал «Известиям» Ярошенко. — Тем более он пройдет в Ханты-Мансийске, мы организаторы этого первенства. Главное, чтобы наши

ведущие спортсмены не сказали: «Мы устали за тяжелый сезон и не поедем

на чемпионат России». Это будет странно.

Пока на спортивные мероприятия в ХМАО допускается 25 процентов зрителей. Вместимость биатлонного комплекса более 5 тысяч человек, так что ждем болельщиков биатлона в Ханты-Мансийске. Сделаем все возможное, чтобы всем было комфортно и уютно.

Чемпионат России по биатлону в Ханты-Мансийске пройдет в два этапа — с 8

по 15 марта и с 29 марта по 5 апреля.