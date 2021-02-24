Чудов рассказал, что его не поставили на эстафету на Играх-2006 из-за «звонка губернатора»

Бывший биатлонист сборной России Максим Чудов рассказал, что он не бежал эстафету на Олимпиаде в Турине не по спортивному принципу. По словам трехкратного чемпиона мира, он отобрался в эстафету под первым номером, но не попал в состав из-за звонка некоего губернатора.

«Почему на Олимпийских играх в Турине я не бежал эстафету, в которую отобрался первым номером? Да только потому, что был звонок от одного из губернаторов руководству олимпийской команды», — цитирует RT Чудова.

По словам биатлониста, он против вмешательства властей в спортивные вопросы.

«У губернаторов что, своей работы нет, если они считают нормальным лезть в спорт? У нас в регионах всё хорошо и все проблемы решены?», — добавил Чудов.

По мнению биатлониста, губернатор может звонить тренеру только с предложениями помощи.

«Сомневаюсь только, что этот вопрос звучит часто...» — заключил Чудов.

На Играх в Турине эстафету у мужчин бежали Иван Черезов, Сергей Чепиков, Павел Ростовцев и Николай Круглов. Команда заняла второе место, уступив 20 секунд Германии.