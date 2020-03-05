«Все обыски и конфискации начались после слов Тихонова». Губерниев опубликовал документ
Известный комментатор Дмитрий Губерниев выложил новое фото в своем Instagram. На нем фрагмент документа по делу Александра Логинова.
22 февраля во время чемпионата мира полиция Италии провела обыски в номерах биатлониста и его личного тренера Александра Касперовича. После этого спортсмен снялся с выступления в масс-старте, а позже не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.
— Фрагмент документа по делу Логинова, полученный по каналам связи из Италии! — написал Губерниев. — Очень много бессмыслицы про Логинова, что он мог что-то принимать и как Касперович мог ему что-то передавать! Но все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова! С чем я всех и поздравляю! Выводы каждый сделает сам!
Фрагмент документа по делу Логинова , полученный по каналам связи из Италии !!! Очень много бессмыслицы про Логинова , что он мог что-то принимать и как Касперович мог ему что-то передавать !!! Но все движения вокруг аккредитации Касперовича , доносы в полицию , обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова !!! С чем я всех и поздравляю !!! Выводы каждый сделает сам !!! ??? #естьунассомнениячтотымилчеловекстукачок #дурилкакартонная #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #александртихонов #александрлогинов #александркасперович