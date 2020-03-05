«Все обыски и конфискации начались после слов Тихонова». Губерниев опубликовал документ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев выложил новое фото в своем Instagram. На нем фрагмент документа по делу Александра Логинова.

22 февраля во время чемпионата мира полиция Италии провела обыски в номерах биатлониста и его личного тренера Александра Касперовича. После этого спортсмен снялся с выступления в масс-старте, а позже не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.

— Фрагмент документа по делу Логинова, полученный по каналам связи из Италии! — написал Губерниев. — Очень много бессмыслицы про Логинова, что он мог что-то принимать и как Касперович мог ему что-то передавать! Но все движения вокруг аккредитации Касперовича, доносы в полицию, обыски и конфискации начались после слов Александра Тихонова! С чем я всех и поздравляю! Выводы каждый сделает сам!