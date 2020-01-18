Во время мужской эстафеты в Рупольдинге возникли проблемы с одной из установок для стрельбы
16:33
На этапе Кубка мира в Рупольдинге проходит мужская эстафета. Гонку осложняют тяжелые погодные условия: в Германии пошел сильный снег.
Также во время гонки возникла проблема с одной из установок на огневом рубеже. Организаторам пришлось вообще закрыть для стрельбы седьмую установку.
There is a problem with lane 7. Don't shoot from there guys! #RUH20 Watch the race now on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/dDP1Dq0jgZ— IBU World Cup (@IBU_WC) January 18, 2020
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