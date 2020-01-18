Во время мужской эстафеты в Рупольдинге возникли проблемы с одной из установок для стрельбы

На этапе Кубка мира в Рупольдинге проходит мужская эстафета. Гонку осложняют тяжелые погодные условия: в Германии пошел сильный снег.

Также во время гонки возникла проблема с одной из установок на огневом рубеже. Организаторам пришлось вообще закрыть для стрельбы седьмую установку.