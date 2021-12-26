Виктория Сливко выиграла спринт на «Ижевской винтовке»

Виктория Сливко выиграла спринтерскую гонку на «Ижевской винтовке».

Спортсменка, представляющая Тюменскую область, преодолела дистанцию за 26 минут и 29,8 секунды, допустив 1 промах на двух огневых рубежах. Второе место заняла Тамара Дербушева, которая завершила гонку без промахов и проиграла Сливко 6,9 секунды. На третьей строчке — Полина Плюснина, которая также ни разу не промахнулась и проиграла победителю 7,4 секунды.

Четвертое место заняла Лариса Куклина, которая проиграла Сливко 17,6 секунды и дважды промахнулась на двух огневых рубежах.

Отметим, что вчера, 25 декабря Сливко выиграла индивидуальную гонку в рамках «Ижевской винтовки».