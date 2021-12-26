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Поршнев выиграл мужской спринт на «Ижевской винтовке», Гараничев занял пятое место

13:36
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Биатлонист Никита Поршнев выиграл спринтерскую гонку на турнире «Ижевская винтовка».

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 29 минут и 24,9 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял Рустам Каюмов, который сделал один промах, он проиграл победителю 15 секунд. На третьей строчке — Михаил Бурундуков, который прошел гонку без промахов и уступил Поршневу 17 секунд.

Четвертое место занял Евгений Гараничев, он проиграл победителю 28,1 секунды и сделал 1 промах.

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Иван Торопцев все материалы автора

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