Поршнев выиграл мужской спринт на «Ижевской винтовке», Гараничев занял пятое место

Биатлонист Никита Поршнев выиграл спринтерскую гонку на турнире «Ижевская винтовка».

Спортсмен преодолел дистанцию в 10 километров за 29 минут и 24,9 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второе место занял Рустам Каюмов, который сделал один промах, он проиграл победителю 15 секунд. На третьей строчке — Михаил Бурундуков, который прошел гонку без промахов и уступил Поршневу 17 секунд.

Четвертое место занял Евгений Гараничев, он проиграл победителю 28,1 секунды и сделал 1 промах.