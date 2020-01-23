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Ветле Кристиансен: «Отец Клода пропал. Спорт сейчас не так важен»

21:13
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Норвежский биатлонист Ветле Шостад Кристиансен поддержал француза Фабьена Клода, чей отец пропал без вести в Канаде. Фабьен Клод выступил в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке, став третьим. Кристиансен финишировал девятым.

— Мы узнали, что отец Клода, который наш хороший друг, пропал без вести. Поэтому мое девятое место вообще не имеет значения, — цитирует NRK Кристиансена. — Спорт сейчас вообще не так важен. Фабьен стал третьим. Это для него очень необычный день. Мы все его поддерживаем.

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