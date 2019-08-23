Васнецова выиграла золото в суперспринте на юниорском чемпионате мира, Малиновский взял бронзу
16:57
Россиянка Валерия Васнецова выиграла золото в суперспринте на чемпионате мира среди юниоров по летнему биатлону. Турнир проходит в Белоруссии.
Россиянин Игорь Малиновский завоевал бронзу в суперспринте среди мужчин. Победу одержал белорус Никита Лобастов.
Чемпионат мира по летнему биатлону
Раубичи (Белоруссия)
Суперспринт
Юниоры
Женщины
1. Валерия Васнецова (Россия) (0+1)
2. Юанменг Чу (Китай) +17,5 (0+2)
3. Анна Кривонос (Украина) +17,1(1+2)
Мужчины
1. Никита Лобастов (Белоруссия) — 14.47,5 (1+3)
2. Витслав Хорниг (Чехия) +3,6 (0+3)
3. Игорь Малиновский (Россия) +13,0 (1+1)