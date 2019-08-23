Васнецова выиграла золото в суперспринте на юниорском чемпионате мира, Малиновский взял бронзу

Россиянка Валерия Васнецова выиграла золото в суперспринте на чемпионате мира среди юниоров по летнему биатлону. Турнир проходит в Белоруссии.

Россиянин Игорь Малиновский завоевал бронзу в суперспринте среди мужчин. Победу одержал белорус Никита Лобастов.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Раубичи (Белоруссия)

Суперспринт

Юниоры

Женщины

1. Валерия Васнецова (Россия) (0+1)

2. Юанменг Чу (Китай) +17,5 (0+2)

3. Анна Кривонос (Украина) +17,1(1+2)

Мужчины

1. Никита Лобастов (Белоруссия) — 14.47,5 (1+3)

2. Витслав Хорниг (Чехия) +3,6 (0+3)

3. Игорь Малиновский (Россия) +13,0 (1+1)