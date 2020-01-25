Васнецова выиграла спринт в рамках отбора на чемпионат Европы

Валерия Васнецова, выступающая за Пермский край, выиграла первую спринтерскую гонку на шестом этапе Кубка России в Ижевске. Соревнования являются отборочными на первенство Европы.

Второе место заняла представительница Красноярского края Наталья Гербулова. Третьей стала Тамара Воронина из Свердловской области.

Ижевск

Кубок России

Шестой этап

Женщины

Спринтерская гонка 7,5 км

1. Валерия Васнецова (Пермский край) — 23.17,9 (0 промахов)

2. Наталья Гербулова (Красноярский край) — отставание 13,7 (0)

3. Тамара Воронина (Свердловская область) — 42,0 (0)