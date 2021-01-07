Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон

В IBU сообщили об отсутствии зараженных биатлонистов в сборной России

22:28

IBU в официальном Twitter опубликовал информацию о заражениях коронавирусом среди участников этапов Кубка мира в Оберхофе. Как сообщает пресс-служба, в сборной России выявлен один положительный тест у представителя персонала, он уже помещен на карантин. Заражений среди биатлонистов не выявлено.

Также заражения выявлены в сборных Чехии, Норвегии и Казахстана. У норвежской и казахстанской команды биатлонисты сдали отрицательные тесты, у чехов есть один положительный результат, а еще один контактировал с зараженным. Оба спортсмена помещены на карантин.

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир