В IBU сообщили об отсутствии зараженных биатлонистов в сборной России

IBU в официальном Twitter опубликовал информацию о заражениях коронавирусом среди участников этапов Кубка мира в Оберхофе. Как сообщает пресс-служба, в сборной России выявлен один положительный тест у представителя персонала, он уже помещен на карантин. Заражений среди биатлонистов не выявлено.

Также заражения выявлены в сборных Чехии, Норвегии и Казахстана. У норвежской и казахстанской команды биатлонисты сдали отрицательные тесты, у чехов есть один положительный результат, а еще один контактировал с зараженным. Оба спортсмена помещены на карантин.