В апреле в России состоится встреча рабочей группы IBU по вопросу восстановления СБР

В Швеции прошло заседание Исполкома Международной федерации биатлона (IBU). На нем рассматривался, в том числе, и российский вопрос, однако никаких решений принято не было, а президент IBU Олле Далин отказался от комментариев.

Известно лишь, что встреча рабочей группы IBU по вопросу восстановления Союза биатлонистов России (СБР) в правах с нашей стороной пройдет в конце апреля в России. Точная дата и место пока не определены. Также известно, что одним из 12 критериев для восстановления является отсутствие новых допинговых случаев, передает из Эстерсунда спецкор "СЭ" Владимир Иванов.

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