«У нас самый лучший тренер!» Куклина поблагодарила Норицына за работу на сборах

Российская биатлонистка Лариса Куклина в своем Instagram поблагодарила старшего тренера женской национальной команды Виталия Норицына за работу на подготовительных сборах.

— Наш подготовительный период переходит в завершающую стадию, осталось чуть больше месяца до первых стартов сезона. Мы провели множество тренировочных часов, всякий раз испытывали себя на прочность и были на грани эмоционального срыва. Вы спросите, как нам удалось выдержать такую нагрузку и справиться с сумасшедшим давлением? Все просто! У нас самый лучший Тренер! Это Тренер с большой буквы. Профессионал в каждом аспекте. И за это мы его любим, ценим и на 100 процентов доверяем. Спасибо Вам, Виталий Викторович, за терпение, выдержку и веру в нас! — написала Куклина.

В минувшем сезоне Куклина заняла 62-е место в общем зачете Кубка мира, набрав 70 очков. Она завоевала золото в составе женской сборной России в эстафете на этапе в Оберхофе.

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