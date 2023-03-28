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Сегодня, 13:08

Шашилов: «Если народ решит, что мы, выступая без флага, показываем, что мы — русские, то ничего страшного»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о возможном допуске россиян до международных соревнований.

— Если нас выпустят через год, то надо уже там бегать, — сказал Шашилов. — А там другие скорости. Если исполком МОК будет рекомендовать федерациям допустить наших спортсменов, то это уже прорыв. Дело за федерациями. Спортсмен должен выступать, в любом случае, это человек России. На фронте не спрашивают, в какой ты форме. Ты человек России. Конечно, желательно, принципиально, чтобы нас допустили с флагом, мы все-таки русские люди. Но если народ и руководство решат, что выступаем так, без флага, и показываем, что мы русские — ничего страшного.

Во вторник, 28 марта в Лозанне (Швейцария) пройдет заседание исполкома МОК, на котором подведут итоги консультаций по статусу российских и белорусских спортсменов.

Российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Логотип Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Допустят до Олимпиады и добавят тумана? Чего ждать от решения МОК по «русскому вопросу»

Биатлон
Олимпиада
МОК
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