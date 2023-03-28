«Принципиально выступать с флагом. Но если руководство решит иначе — ничего страшного». Дилемма Михаила Шашилова

Интервью тренера наших биатлонисток.

Тренер Михаил Шашилов — однозначно MVP тренерского цеха на этом чемпионате России. Его подопечная Наталия Шевченко, вчерашняя лыжница, выиграла два золота в статусе перворазрядницы, обыграв всех соперниц в спринте и пасьюте и на лыжне, и на стрельбище. После спринта 63-летний специалист подарил ей рюкзак — еще немного, и придется чемоданами заваливать.

Корреспонденту «СЭ» тренер рассказал, что уже присматривается к другим лыжницам, прокомментировал посещаемость чемпионата России и возможное возвращение россиян на Кубок мира, которое может стать следствием решений МОК.

Есть наметки, кого можно еще переучить на биатлон

— Михаил Викторович, как вы это делаете? Наталия Шевченко берет вторую гонку подряд без всяких проблем.

— Никак, это они все делают, спортсмены. Мы вообще в гости приехали (мимо проходит Эдуард Рябов, работающий в сборной ХМАО, и просит «не делать так в эстафете»). Ладно, в эстафете хантам помогу, уступлю. (смеется).

— Вы всерьез надеялись, что Наталия и сегодня выиграет?

— Конечно, у меня каждый день надежда есть такая. А как без надежды жить? Благополучно отстреляла, одна стойка получилась вообще прекрасная, мне показали. Если б стрельнула четыре ноля, шляпу бы снял. Надо было, надо, раз такая свадьба пошла. Но все хорошо. Никаких секретов нет, человек работает, вникает, ей нравится.

Наталия Шевченко. СБР

— Надо из лыж больше народа брать, получается?

— Я Елену Валерьевну [Вяльбе] сегодня опять поздравлю, у нее снова медаль в биатлоне. Обычно говорят, у нее в лыжах медали, а теперь в биатлоне.

— Не жалеет она, что упустила спортсменку?

— Не думаю, мы с ней давно знакомы, разговаривали и о переходе других спортсменок. Как будут готовы — мы всегда к их услугам. Есть наметки, кого можно еще переучить на биатлон. Несколько человек мы не потянем, но кого-то... Надо отдельную группу создавать, у нас есть всего год, чтобы сделать что-то из лыжников. Дальше уже будет сложно, надо уже соревноваться. Если нас выпустят, надо уже на международных соревнованиях бегать, а там другие скорости, и понеслось.

— Летом реально кого-то увидеть у вас уже?

— Не знаю. Работаю до 31 мая, а дальше посмотрим.

Этот год был для всяческих экспериментов

— Раз вы сказали про «выпустить через год» — исполком МОК, который может смягчить санкции. Что думаете?

— Если МОК будет рекомендовать федерациям вернуть, это уже прорыв. Дело за федерациями.

— Нейтральный статус — нормально?

— Спортсмен должен выступать, в любом случае это человек России. На фронте не спрашивают, в какой ты форме. Ты человек России. Конечно, желательно, принципиально, чтобы с флагом, мы все-таки русские люди. Но если народ и руководство решит, что выступаем так и показываем, что мы русские, — ничего страшного. Мы в Пекине флаг повесили в вакс-кабине, все было хорошо, все знали, что мы русские. Мы побеждали, нормально к нам относились, разговаривали. Что случилось через каких-то полмесяца — не знаю.

— Еще год изоляции перетерпите?

— Второй год еще продержимся, понимание есть, куда надо двигаться, что делать. Надо гораздо быстрее бежать и, конечно, безошибочно стрелять. Этот год был для всяческих экспериментов. В том числе Наталия — такой эксперимент. Что-то получилось, что-то нет. В основном получилось. Если будем выезжать, то надо иметь в виду горный эффект. Надо ко всему быть готовым, к отсутствию финансирования глобального. Мне кажется, мы готовы соревноваться.

Болельщики на чемпионате России по биатлону. СБР

— Ваш коллега Белозеров говорил, что IBU в целом настроен против России. Уместная формулировка?

— Я не уверен, что IBU настроен против. Скорее всего, нам так преподносят. У нас единственный человек, который с ними общается достаточно плотно, — Виктор Викторович [Майгуров]. Думаю, он уважаемый там человек. Надеюсь, все будет хорошо.

— На трибунах в Ханты-Мансийске не так много народу. Это проблема?

— Подождите выходных. Может, в будни надо вечером гонки делать, почему нет? Я только за. За сотрудничество в любом формате. Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, и телевидение, и все вы. Надо объединяться всем, проговаривать формат, где, когда. Мы в нашей стране живем, у нас другой нет.

— В городах гонки реальны?

— Это будет дорого стоить. Все равно все ложится на плечи региона. Тюмень есть, Ханты-Мансийск, Уват, Уфа. Надо все расписать, договориться, чтобы было удобно и нам, и вам, и болельщикам.