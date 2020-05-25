Тренер по биатлону Роман Зубрилов скончался на 57-м году жизни

Сегодня, 25 мая, пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила, что ушел из жизни тренер Роман Зубрилов, которому ранее исполнилось 56 лет.

Зубрилов был заслуженным тренером Украины и кандидатом педагогических наук. Тренер воспитал Евгения Гараничева, Вадима Истамгулова, Александра Мещерякова и других спортсменов.

«За годы своей работы в России Роман Алексеевич, зарекомендовал себя инициативным, целеустремленным тренером, способным координировать и интегрировать оптимальный потенциал спортсмена. Главными качествами, характеризующими профессионализм тренера являлись: знание научной основы воспитания всех возрастов спортсменов, выделение четких задач необходимого содержания и действенных механизмов работы, умение на практике прогнозировать педагогические и спортивные результаты.

Зубрилова Романа Алексеевича отличала невероятная увлеченность делом, высокая мотивация, спортивные и педагогические навыки. Роман Алексеевич обладал исключительной профессиональной компетенцией, что много лет подтверждалось высочайшими результатами его воспитанников и на Украине, и в России", — написано в заявлении пресс-службы СБР.