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Томшин — о Кубке Содружества: «Состояние не позволяло бороться с ребятами по трассе»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский биатлонист Василий Томшин прокомментировал свое выступление в суперспринте на этапе биатлонного Кубка Содружества в Рязани.

— Суперспринт — это всегда веселая и интересная гонка. Особенно, когда удается держаться в головке претендентов на медаль. Данная гонка — подтверждение этому. Быстро все меняется. Состояние не позволяло бороться с ребятами по трассе. Рад, что получилось занять третье место.

— В квалификации много сил оставил?

— Не все-все силы, но более-менее проехал.

— Боялся, что в тридцатку не попадешь?

— Таких опасений не было. Все равно не работал на максимум. Ехал с мыслью о том, что нужно настраиваться на финал, — сказал Томшин.

Томшин стал лучшим из россиян, заняв третье место. Золото и серебро у белорусов — Ивана Тулатина и Антона Смольского.

Биатлон
Василий Томшин
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