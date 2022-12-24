Алимбекова выиграла суперспринт на третьем этапе Кубка Содружества

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова выиграла суперспринт на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани.

Спортсменка пробежала дистанцию в 7,5 км за 21 минуту и 36,8 секунды и допустила 3 промаха на 4 огневых рубежах. Второе место заняла россиянка Наталья Гербулова (отставание +11,4 секунды, 3 промаха), на третьей строчке — еще одна представительница России, Елизавета Каплина (+22,4, 5).

Завтра, 25 декабря пройдут большие масс-старты у мужчин и женщин. Эти гонки станут заключительными на этапе Кубка Содружества в Рязани.