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Сегодня, 15:06

Алимбекова выиграла суперспринт на третьем этапе Кубка Содружества

Иван Торопцев
Корреспондент
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Динара Алимбекова.
Фото Global Look Press

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова выиграла суперспринт на третьем этапе Кубка Содружества, который проходит в Рязани.

Спортсменка пробежала дистанцию в 7,5 км за 21 минуту и 36,8 секунды и допустила 3 промаха на 4 огневых рубежах. Второе место заняла россиянка Наталья Гербулова (отставание +11,4 секунды, 3 промаха), на третьей строчке — еще одна представительница России, Елизавета Каплина (+22,4, 5).

Завтра, 25 декабря пройдут большие масс-старты у мужчин и женщин. Эти гонки станут заключительными на этапе Кубка Содружества в Рязани.

Биатлон
Динара Алимбекова
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