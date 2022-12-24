Тулатин прокомментировал победу в суперспринте на Кубке Содружества

Белорусский биатлонист Иван Тулатин прокомментировал победу на этапе Кубка Содружества в Рязани.

— Сервис поработал отлично. Но не только дело в сервисе. Мы провели хороший сбор перед рязанским этапом.

— Тяжелая трасса?

— Нормальная трасса для такой погоды. Можно даже сказать, что хорошая. Каши нет, воды нет. Подготовили хорошо.

— Сам ожидал от себя?

— Я настраивался на победу. После неудачного выступления на Кубке России хотелось быть ближе к лидерам, в итоге стал лидером.

— Неделя отдыха помогла?

— Не сказал бы, что это была неделя отдыха. Повторюсь, что мы усердно поработали. Только два дня перевели дух и это дало свои плоды. Радует хорошее командное выступление, навязываем борьбу и делаем интересным биатлон.

— Ожидал, что после последнего рубежа выскочишь первым?

— Я видел, что много людей заходило на штрафные круги. Думал, что промах откинет меня далеко. Но быстро сработал на рубеже и удалось уйти лидером. Обрадовался, конечно, — сказал Тулатин.

21-летний биатлонист стал победителем суперспринта на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани. Тулатин пробежал 7,5 км за 19.20,6 минуты.