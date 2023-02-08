Тихонов: «Предложил разыгрывать свой Кубок СБР. Он у меня очень дорогой и интересный, по цене дороже Кубка Стэнли»

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов рассказал о Кубке Тихонова, который СБР вручит лучшему региону по итогам сезона.

«Я предложил разыгрывать свой Кубок СБР. Он у меня очень дорогой и интересный, по цене дороже Кубка Стэнли и всех остальных, его делали мастера из Златоуста. В нем есть драгоценные металлы, камни сумасшедшие, такого кубка больше нет. Он весит 7-8 килограммов, и там как раз с 4 сторон — четыре выигранные мной Олимпиады. Только что Майгуров собирал исполком, все это утвердили. Мое дело предложить было.

Этот Кубок будет вручаться в конце сезона лучшему региону по занятым призовым местам. Плюс я до конца сезона постараюсь сделать качественную пластину, на которой можно будет гравировать победителей и прикреплять к Кубку. Ну а все остальное мы еще продумаем. Я сам по себе русак казачьего происхождения и считаю, все, что касается России, должно быть лучшим», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Награда станет аналогом Кубка наций, который вручают по итогам сезона IBU. Приз будет переходящим. Договоренность о вручении трофея была достигнута во время встречи Тихонова с руководством СБР в Раубичах.