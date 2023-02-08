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Экхофф: «Сейчас думаю, смогу ли я выдержать еще один сезон или придется покончить с этим»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф не уверена в продолжении спортивной карьеры.

8 февраля в Оберхофе стартует чемпионат мира по биатлону. Экхофф впервые за 11 лет не вошла в состав сборной Норвегии для участия в соревнованиях.

«На самом деле, я в приличной форме. Но не в той, которая нужна для выступлений. Вернусь ли я в этом сезоне? Скорее всего, этого не произойдет. Поначалу мне было тяжело следить за биатлоном по телевизору. Но теперь до меня дошло, что сидеть дома и смотреть, как мои товарищи по команде добиваются успеха, — это нормально. Это тоже вдохновляет», — приводит слова Экхофф NRK.

Также 32-летняя спортсменка рассказала, когда у нее начались проблемы со здоровьем.

«Все началось с ковида. Потом возникли проблемы со сном — я не пожелала бы этого и злейшему врагу. Странно было ощущать недостаток сил. Я всегда была сгустком энергии, но стала похожа на свою тень. Сейчас дела уже лучше, но я все еще под наблюдением врачей. Я не уверена, что вернусь в спорт. Сейчас думаю, смогу ли я выдержать еще один сезон или мне придется покончить с этим», — сказала Экхофф.

Биатлонистка пропустила летние сборы норвежской команды, а в начале ноября 2022 года взяла паузу в выступлениях на неопределенный срок.

Экхофф — двукратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира, обладательница Кубка мира в общем зачете в сезоне-2020/21, обладательница трех малых Кубков мира. Также она многократная победительница этапов Кубка мира по биатлону (лидер среди всех действующих биатлонисток — 29 личных побед).

Источник: NRK
Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Тириль Экхофф
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