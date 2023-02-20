Тарьей Бе поделился мнением о возможном переходе Большунова в биатлон

Трехкратный олимпийский чемпион, норвежский биатлонист Тарьей Бе поделился мнением по поводу того, что российский лыжник Александр Большунов может перейти в биатлон.

«Биатлон — вид спорта, в котором важно владеть собой. Ты должен уметь концентрироваться и не быть адреналиновым наркоманом. На соревнованиях он выглядит очень агрессивно. Я слышал о его поведении на трассе и об отношениях с соперниками, но, если бы он научился сдерживать себя, думаю, у него могло бы хорошо получиться», — цитирует Бе Nettavisen.

Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом 2022 года (в скиатлоне, марафоне и эстафете), чемпионом мира в скиатлоне (2021), двукратным обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратным победителем многодневной гонки «Тур де Ски» (2019/20 и 2020/21).