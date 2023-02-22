Сборная Белоруссия выступит на чемпионате России по биатлону без Динары Алимбековой

Сборная Белоруссии выступит на чемпионате России по биатлону в Ижевске. Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор СБР Александр Пак.

«Белоруссия приехала не в полном составе. К сожалению, нет Динары Алимбековой. Мы пока с тренерами глубоко не общались. Она осталась дома. Судя по настрою белорусов, они готовы дать бой нам. Соревнования из чисто российских превращаются в международные», — сказал Пак.

Чемпионат России пройдет с 23 по 26 февраля. В рамках соревнований пройдут индивидуальные гонки, суперпасьюты и большие масс-старты.