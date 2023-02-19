Максим Чудов обратился к биатлонистам после завершения Кубка России

Бронзовый призер Олимпийских игр Максим Чудов обратился к российским биатлонистам после завершения Кубка России сезона-2022/2023.

«Это будет банально, но труд никогда не проходит даром. Тот человек, который трудится, отдает себя целиком и полностью, занимает самые высокие позиции. Так всегда было, есть и будет. Я желаю всем спортсменам удачи. Желаю, чтобы несмотря на все запреты не теряли навыки, постоянно соперничали на спортивных площадках. Хочу отметить хорошую историю, когда начинают работать комплексы во время проведения мероприятий — этого тоже давно не было, и это достаточно неплохо. Для нашего внутреннего спорта есть определенный толчок вперед», — приводит «Чемпионат» слова Чудова.

Заключительный этап Кубка России прошел в Чайковском. Обладателями больших хрустальных глобусов стали Анастасия Гореева и Карим Халили.