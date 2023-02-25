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Сегодня, 12:56

Тамара Дербушева стала первой в гонке преследования на чемпионате России по биатлону

Виктория Кравченко
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Тамара Дербушева.
Фото Global Look Press

Российская биатлонистка Тамара Дербушева стала победительницей гонки преследования на чемпионате России в Ижевске.

Спортсменка прошла дистанцию в 6 км за 20.34,7. Второй стала Ирина Казакевич. Третье место заняла Екатерина Носкова.

Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования. 6 км. Женщины

1. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 20.34,7.
2. Ирина Казакевич (Свердловская область) — отставание 53,4 секунды.
3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) + 1.00,1.
3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +1.00,1.

Тамара Дербушева
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