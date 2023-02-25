Смольский выиграл квалификацию суперперсьюта на чемпионате России по биатлону в Ижевске

Белорус Антон Смольский выиграл квалификацию суперперсьюта на чемпионате России по биатлону в Ижевске.

Спортсмен прошел дистанцию за 10 минут и 38,5 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал Эдуард Латыпов, уступивший 8,2 секунды при 2 промахах. На третьей строчке — Роман Еремин (отставание +15,5 секунды, 0 промахов).

Финал суперперсьюта у мужчин состоится сегодня, 25 февраля и начнется в 13.40 (мск).

Биатлон

Чемпионат России

Ижевск

Мужчины, суперперсьют

1. Антон Смольский — 10.38,5 (0)

2. Эдуард Латыпов — +8,2 секунды (2 промаха)

3. Роман Еремин — +15,5 (0)

4. Алексей Чулев — +16,4 (0)

5. Иван Колотов — +17,1 (1)

6. Дмитрий Абашев — +19,4 (0)

7. Семен Сучилов — +20,3 (0)

8. Михаил Первушин — +26,1 (1)

9. Карим Халили — +26,3 (2)

10. Павел Белько — +26,7 (1)