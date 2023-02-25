Смольский выиграл квалификацию суперперсьюта на чемпионате России по биатлону в Ижевске
Белорус Антон Смольский выиграл квалификацию суперперсьюта на чемпионате России по биатлону в Ижевске.
Спортсмен прошел дистанцию за 10 минут и 38,5 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал Эдуард Латыпов, уступивший 8,2 секунды при 2 промахах. На третьей строчке — Роман Еремин (отставание +15,5 секунды, 0 промахов).
Финал суперперсьюта у мужчин состоится сегодня, 25 февраля и начнется в 13.40 (мск).
Биатлон
Чемпионат России
Ижевск
Мужчины, суперперсьют
1. Антон Смольский — 10.38,5 (0)
2. Эдуард Латыпов — +8,2 секунды (2 промаха)
3. Роман Еремин — +15,5 (0)
4. Алексей Чулев — +16,4 (0)
5. Иван Колотов — +17,1 (1)
6. Дмитрий Абашев — +19,4 (0)
7. Семен Сучилов — +20,3 (0)
8. Михаил Первушин — +26,1 (1)
9. Карим Халили — +26,3 (2)
10. Павел Белько — +26,7 (1)