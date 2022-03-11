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Сегодня, 17:35

Тренер женской сборной России по биатлону Шашилов заявил, что готов к увольнению

Владимир Иванов
Обозреватель
Биатлонная гонка.
Фото Reuters

Старший тренер женской сборной Михаил Шашилов в интервью корреспонденту «СЭ» рассказал о готовности покинуть национальную команду по окончании контракта. По словам 62-летнего специалиста, соглашение действуйет до 31 мая.

«Останусь ли в сборной? Варианты есть. Но, наверное, не в статусе старшего тренера. Я бы взял отдельную группу. Уже есть мысли, кого там собрать. Пять-шесть человек, которые уже достаточно серьезно готовы функционально.

Готов ли к увольнению? Да ко всему готов. Просто вспомните, сколько тренеров сменилось в женской сборной за последние годы? Пихлер, Королькевич, Коновалов, Ефимов, Норицын — кто-то только ни приходил. Ну, буду шестым или седьмым. Думаете, дело во мне? Уберут — и сразу пойдет дело? Да если б так было, я бы сам давно ушел», — сказал Шашилов.

Женская сборная России по биатлону на прошедшей зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) завоевала две медали: серебро в эстафете 4 x 6 км и бронзу в смешанной эстафете 4 x 6 км.

 
Михаил Шашилов. «Сколько сменилось тренеров за последние годы? Думаете, дело во мне?» Первое интервью Шашилова после Олимпиады

 

Биатлон
Сборная России по биатлону
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