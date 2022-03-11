Старший тренер женской сборной по биатлону Михаил Шашилов дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором ответил на все вопросы, включая самые острые. В частности, специалист рассказал об истории с нарушением режима в январе, которая активно обсуждалась в Сети.

— В январе весь интернет обсуждал: Шашилов и алкоголь. Да и до сих пор вспоминают многие. Давайте проясним: было или нет?

— После одной из гонок, в которой был неплохой результат, — да. Было. Единичный случай. Даже великие люди допускали куда более серьезные ошибки.

— Это связано с неплохим результатом?

— Не только. Но какая разница?

— Чтобы поставить точку с той истории?

— Кто ее знает, все понимают. Кому нужны домыслы — что бы я ни сказал, это не остановит. Они так и будут говорить что-то за спиной. Никто же не будет обсуждать, как живет Шашилов, что у него в душе. Осудить — самое простое.