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Сегодня, 16:06

«Осудить — самое простое». Шашилов — об истории с алкоголем

Шашилов откровенно рассказал об истории с нарушением режима на соревнованиях
Владимир Иванов
Обозреватель

Старший тренер женской сборной по биатлону Михаил Шашилов дал эксклюзивное интервью «СЭ», в котором ответил на все вопросы, включая самые острые. В частности, специалист рассказал об истории с нарушением режима в январе, которая активно обсуждалась в Сети.

— В январе весь интернет обсуждал: Шашилов и алкоголь. Да и до сих пор вспоминают многие. Давайте проясним: было или нет?
— После одной из гонок, в которой был неплохой результат, — да. Было. Единичный случай. Даже великие люди допускали куда более серьезные ошибки.
— Это связано с неплохим результатом?
— Не только. Но какая разница?
— Чтобы поставить точку с той истории?
— Кто ее знает, все понимают. Кому нужны домыслы — что бы я ни сказал, это не остановит. Они так и будут говорить что-то за спиной. Никто же не будет обсуждать, как живет Шашилов, что у него в душе. Осудить — самое простое.

Биатлон
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