Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляции по делам Устюгова и Слепцовой в октябре

Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре рассмотрит апелляции российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации, сообщает пресс-служба CAS.

Слушания пройдут 14 и 15 октября.

О дисквалификации Устюгова и Слепцовой IBU объявил в феврале 2020 года.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го.

Двукратный олимпийский чемпион Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го.