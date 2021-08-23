Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира: календарь и результаты Зачет Кубка мира
Новости   //    Биатлон
Допинг

Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляции по делам Устюгова и Слепцовой в октябре

18:33
Теги:

Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре рассмотрит апелляции российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации, сообщает пресс-служба CAS.

Слушания пройдут 14 и 15 октября.

О дисквалификации Устюгова и Слепцовой IBU объявил в феврале 2020 года.

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го.

Двукратный олимпийский чемпион Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Биатлон: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Что будет, если есть арбузы каждый день?
Карпин прокомментировал выбор состава сборной России на отборочные матчи ЧМ-2022
Профессиональная футбольная лига Франции выступила с заявлением по поводу матча «Ницца» — «Марсель»
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд