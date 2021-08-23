Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляции по делам Устюгова и Слепцовой в октябре
18:33
Спортивный арбитражный суд (CAS) в октябре рассмотрит апелляции российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решения Международного союза биатлонистов (IBU) о дисквалификации, сообщает пресс-служба CAS.
Слушания пройдут 14 и 15 октября.
О дисквалификации Устюгова и Слепцовой IBU объявил в феврале 2020 года.
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го.
Двукратный олимпийский чемпион Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го.
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