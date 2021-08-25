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Каминский ответил на слова Губерниева о конфликте с биатлонистом Елисеевым

08:56
Матвей Елисеев. Фото СБР.
Матвей Елисеев. Фото СБР.
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Старший тренер мужской сборной по биатлону Юрий Каминский высказался по поводу дальнейших тренировок Матвея Елисеева.

«Слова Губерниева частично соответствуют истине, но выносить это из команды я не хотел бы. На сегодняшний день это наше внутреннее дело. Рассказывая, можно нанести ущерб как команде, так и Елисееву. Раздувать эту историю не надо. Возможно, что мы всю эту историю решим нормально. Первое, что нужно сделать, — не нарушать рабочий микроклимат в команде, второе — не навредить конкретному спортсмену. Любое наше действие должно в какой-то мере воспитывать спортсмена, попытаться сделать его лучше», — цитирует Каминского РИА Новости.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил, что Каминский хочет отстранить от команды Елисеева, который на сборах проводил самостоятельные тренировки, хотя тренер был против.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210825/biatlon-1747134766.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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