Каминский ответил на слова Губерниева о конфликте с биатлонистом Елисеевым

Старший тренер мужской сборной по биатлону Юрий Каминский высказался по поводу дальнейших тренировок Матвея Елисеева.

«Слова Губерниева частично соответствуют истине, но выносить это из команды я не хотел бы. На сегодняшний день это наше внутреннее дело. Рассказывая, можно нанести ущерб как команде, так и Елисееву. Раздувать эту историю не надо. Возможно, что мы всю эту историю решим нормально. Первое, что нужно сделать, — не нарушать рабочий микроклимат в команде, второе — не навредить конкретному спортсмену. Любое наше действие должно в какой-то мере воспитывать спортсмена, попытаться сделать его лучше», — цитирует Каминского РИА Новости.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил, что Каминский хочет отстранить от команды Елисеева, который на сборах проводил самостоятельные тренировки, хотя тренер был против.